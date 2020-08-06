Официально: Ананидзе стал игроком "Ротора"

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Официально: Ананидзе стал игроком "Ротора"

"Ротор" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Джано Ананидзе.

За волгоградскую команду экс-хавбек "Спартака" будет выступать под 10-м номером.

Ранее сообщалось, что стороны заключат однолетний контракт с зарплатой 1 миллион рублей в месяц.

Ананидзе присоединился к "Ротору" на правах свободного агента. Последним его клубом был кипрский "Анортосис".

Не пропустите: Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды. | http://soccernews.ru
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