Официально: Анчелотти возглавил "Реал"

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Карло Анчелотти стал новым главным тренером "Реала".

Условия контракта не сообщаются. Однако стоит напомнить, что Анчелотти уже возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год. Под его руководством клуб завоевал 4 трофея, в том числе Лигу Чемпионов.

61-летний специалист пришел в клуб вместо Зинедина Зидана.

В минувшем сезоне Анчелотти возглавлял "Эвертон", который финишировал в АПЛ на десятом месте.

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