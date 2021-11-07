Официально: Андрей Шевченко - главный тренер "Дженоа"

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Официально: Андрей Шевченко - главный тренер "Дженоа"Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Украинский специалист Андрей Шевченко официально назначен на пост главного тренер итальянского клуба "Дженоа".

Пресс-служба "грифонов" в официальном твиттере клуба опубликовала эмодзи с флагом Украины. Шевченко в свою очередь сделал репост этой записи, добавив эмодзи с клубными цветами генуэзского и тем самым подтвердил свое назначение.

Ранее сообщалось, что украинский тренер подпишет соглашение до 2024 года и с окладом в размере двух миллионов евро.

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