Официально: Андрей Воронин покинул "Динамо"
Фото сайт "Динамо"
Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило об уходе Андрея Воронина из тренерского штаба команды.
Украинский специалист договорился с клубом о расторжении контракта по взаимному согласию.
42-летний Воронин работал в "Динамо" с октября 2020 года. Будучи футболистом, он выступал за "бело-голубых" с 2010 по 2014 год.
Ранее стало известно, что тренер уехал в Германию, где проживает его семья.
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