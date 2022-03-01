Официально: Андрей Воронин покинул "Динамо"

Фото сайт "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило об уходе Андрея Воронина из тренерского штаба команды.

Украинский специалист договорился с клубом о расторжении контракта по взаимному согласию.

42-летний Воронин работал в "Динамо" с октября 2020 года. Будучи футболистом, он выступал за "бело-голубых" с 2010 по 2014 год.

Ранее стало известно, что тренер уехал в Германию, где проживает его семья.

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