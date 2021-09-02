Официально: Анджорин - новый игрок "Локомотива"

Фото сайт "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Фаустино Анджорина.

"Железнодорожники" взяли в аренду 19-летнего футболиста до июня 2022 года с правом приоритетного выкупа.

По неофициальным данным, российский клуб может приобрести хавбека у "синих" за 20 миллионов евро.

Рыночная стоимость перспективного англичанина оценивается в 2,3 миллиона евро.

Анджорин является воспитанником "Челси", в его активе 5 матчей за основную команду.

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