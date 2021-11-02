Официально: Антонио Конте - главный тренер "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о назначении итальянского специалиста Антонио Конте на пост главного тренера команды.

"Шпоры" подписал контракт с итальянцем до 2023 года.

В лондонском клуб экс-наставник миланского "Интера", "Челси" и туринского "Ювентуса" сменил Нуну Эшпириту Санту, уволенного ранее.

"Тоттенхэм" набрал всего 15 очков в 10 турах и в данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

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