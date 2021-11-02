Официально: Антонио Конте - главный тренер "Тоттенхэма"
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о назначении итальянского специалиста Антонио Конте на пост главного тренера команды.
"Шпоры" подписал контракт с итальянцем до 2023 года.
В лондонском клуб экс-наставник миланского "Интера", "Челси" и туринского "Ювентуса" сменил Нуну Эшпириту Санту, уволенного ранее.
"Тоттенхэм" набрал всего 15 очков в 10 турах и в данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.
Buongiorno Antonio... pic.twitter.com/26wgcdcYED— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
Также не пропустите: В "Реале" готовы продать Асенсио. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября
-
Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 ноября
-
Роналду увеличил отрыв от Месси в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
-
Роналду обошел Сульшера по числу голов за "Манчестер Юнайтед"
-
Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября
-
1
Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве
-
"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную трансферную цель
-
В "Вильярреале" прокомментировали возможный уход Эмери в "Ньюкасл"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
Червиченко прокомментировал информацию об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
Уткин высказался об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
Гвардиола прокомментировал назначение Конте в "Тоттенхэм"
-
В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
"Вольфсбург" обыграл "Ред Булл" в матче ЛЧ
-
"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов
-
Хави будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Аль-Садд"
-
Роналду - игрок месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
Вейналдум ярко высказался о Месси и Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18