Официально: "Анжи" вернулся в РФПЛ

Российская футбольная Премьер-лига в официальном твиттере объявила о возвращении в свой состав "Анжи".

"В состав РФПЛ вошёл ФК "Анжи", заменив пермский ФК "Амкар", который не получил лицензию РФС на сезон 2018/19" - говорится в сообщении лиги.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Анжи" вылетел в ФНЛ, уступив в стыковых матчах "Енисею".

Не пропустите: Кубок России поменяет формат со следующего сезона. | http://soccernews.ru