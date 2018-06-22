Официально: "Анжи" вернулся в РФПЛ

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Официально: "Анжи" вернулся в РФПЛ

Российская футбольная Премьер-лига в официальном твиттере объявила о возвращении в свой состав "Анжи".

"В состав РФПЛ вошёл ФК "Анжи", заменив пермский ФК "Амкар", который не получил лицензию РФС на сезон 2018/19" - говорится в сообщении лиги.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Анжи" вылетел в ФНЛ, уступив в стыковых матчах "Енисею".

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