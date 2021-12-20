Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат

Теги аплкоронавирус

Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионатФото: сайт АПЛ/Автор неизвестен

АПЛ объявила итоги сегодняшнего собрания клубов по поводу ситуации с коронавирусом.

"У ряда клубов вспышки и проблемы с ковидом, но лига намерена следовать текущему расписанию там, где это возможно.

При этом здоровье и благополучие всех участников остается нашим приоритетом. АПЛ будет и дальше отслеживать и отражать рекомендации системы здравоохранения, всегда действуя с осторожностью.

На сегодняшней встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе адаптация процесса переноса матчей из-за ковида и штамма омикрон.

Лига подтвердила, что 92% игроков и сотрудников клубов АПЛ получили одну, две либо три дозы вакцины от коронавируса. При этом 84% игроков получили хотя бы одну дозу вакцины.

Игроки, получившие одну или две дозы, должны подождать, прежде чем получить вторую или третью дозу.

Лига будет и дальше работать с клубами в целях поощрения вакцинации, а также содействовать распространению информации о вакцинации, которую правительство направляет клубам и общественности.

Лига не будет предоставлять никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах, а о темпах вакцинации среди игроков теперь будет публично сообщать в конце каждого месяца начиная с января", – сообщается в заявлении АПЛ

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