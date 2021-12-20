Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат
Фото: сайт АПЛ/Автор неизвестен
АПЛ объявила итоги сегодняшнего собрания клубов по поводу ситуации с коронавирусом.
"У ряда клубов вспышки и проблемы с ковидом, но лига намерена следовать текущему расписанию там, где это возможно.
При этом здоровье и благополучие всех участников остается нашим приоритетом. АПЛ будет и дальше отслеживать и отражать рекомендации системы здравоохранения, всегда действуя с осторожностью.
На сегодняшней встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе адаптация процесса переноса матчей из-за ковида и штамма омикрон.
Лига подтвердила, что 92% игроков и сотрудников клубов АПЛ получили одну, две либо три дозы вакцины от коронавируса. При этом 84% игроков получили хотя бы одну дозу вакцины.
Игроки, получившие одну или две дозы, должны подождать, прежде чем получить вторую или третью дозу.
Лига будет и дальше работать с клубами в целях поощрения вакцинации, а также содействовать распространению информации о вакцинации, которую правительство направляет клубам и общественности.
Лига не будет предоставлять никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах, а о темпах вакцинации среди игроков теперь будет публично сообщать в конце каждого месяца начиная с января", – сообщается в заявлении АПЛ
Также не пропустите: Стало известно, когда Дани Алвес дебютирует за "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года
-
Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат
-
Хави высказался о шансах "Севильи" на чемпионство
-
Стало известно, когда Дани Алвес дебютирует за "Барселону"
-
Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сын
-
Спортивный директор ПСЖ высказался о травме Рамоса
-
Болельщика "Спартака" серьезно наказали за инцидент в матче с "Сочи"
-
Фанаты киевского "Динамо" протестуют против Луческу (фото)
-
Хави высказался об огромном отставании "Барселоны" от "Реала" в Ла Лиге
-
Иммобиле ушел на самоизоляцию из-за жены
-
Червиченко рассказал, почему российскими тренерами не интересуются в Европе
-
Кепа может перебраться в Серию А
-
Российский миллиардер может купить "Торпедо"
-
Черчесов прокомментировал свое назначение в "Ференцварош"
-
"Барселона" готова заплатить за Торреса 50 миллионов евро
-
2
Роналду поможет пострадавшим от извержения вулкана на Канарах
-
"Милан" и "Интер" нацелились на форварда, которым интересуется "Ювентус"
-
"Барселона" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
Джеррард хочет видеть в "Астон Вилле" защитника "Ливерпуля"
-
Газизов высказался о будущем Урунова, который принадлежит "Спартаку"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18