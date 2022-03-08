Официально: АПЛ не будет транслироваться в России
Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте объявила о прекращении трансляций в России.
Решение было принято совместно с клубами АПЛ. Причиной подобного решения стала военная операция России на территории Украины. Кроме того, АПЛ пожертвовала один миллион фунтов на поддержку украинцев.
Напомним, что матчи чемпионата Англии транслировал сервис Okko. Со следующего сезона право на трансляции должно было перейти холдингу "Матч".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18