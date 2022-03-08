Официально: АПЛ не будет транслироваться в России

1 Теги украинароссияапл

Официально: АПЛ не будет транслироваться в России

Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте объявила о прекращении трансляций в России.

Решение было принято совместно с клубами АПЛ. Причиной подобного решения стала военная операция России на территории Украины. Кроме того, АПЛ пожертвовала один миллион фунтов на поддержку украинцев.

Напомним, что матчи чемпионата Англии транслировал сервис Okko. Со следующего сезона право на трансляции должно было перейти холдингу "Матч".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я об этом писал в самый первый день спецоперации. Европа не выдержит конкуренции с Китаем по производству. Это начало конца европы. Солнечными панелями не отопишь дома, они с таким же успехом зимой могут отапливаться под прямыми лучами солнца. Тем более в промышленности. Силовой пар не нагреешь ветряками. Это провал недальновидных бюрократов европы, которые плясали под дудку США. И дело не в том, что их сейчас заботит отопление, дело в том, что они прямо осознают, что сейчас Китай вырвется вперед по производству. Короче сегодня происходит переворот мирового порядка. На наших глазах.

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