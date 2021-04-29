Официально: арбитр Вилков отстранен от судейства без права восстановления

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Исполком Российского Футбольного Союза принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/2021 и отстранить от судейства без права восстановления.

"Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/2021. Он отстранен от судейства без права восстановления.

Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Во внимание были приняты многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи РПЛ.

Кроме того, я попросил клубы подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы. Будет создана рабочая группа с клубами РПЛ и мы с ними будем работать над улучшением ситуации", – заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Решение было принято судейским комитетом, он просил исполком и бюро исполкома рассмотреть вопрос. Данное предложение было поддержано", – отметил президент РФС Александр Дюков.

Напомним, последним матчем Вилкова стала игра "Локомотива" с "Ростовом" (4:1), в которой арбитр принял несколько спорных решений.