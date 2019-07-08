Официально: Арнаутович перешёл в "Шанхай СИПГ"

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Официально: Арнаутович перешёл в "Шанхай СИПГ"

"Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о переходе своего нападающего Марко Арнаутовича в "Шанхай СИПГ".

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. 30-летний австриец заключил с китайским клубом контракт до конца 2022 года.

Арнаутович выступал за "Вест Хэм" с 2017 года, сыграл 65 матчей, забил 22 гола и сделал 12 ассистов.

Стоит отметить, что в "Шанхай СИПГ" Марко станет одноклубником Халка и Оскара.

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