Официально: "Арсенал" подписал Папастатопулоса

Лондонский "Арсенал" подписал защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса, информирует официальный сайт "канониров".

30-летний бек подписал со своим новым клубом долгосрочный контракт. Сумма трансфера грека пока не разглашается. В новой команде футболист будет выступать под номером "5".

В прошлом сезоне Папастатопулос забил 3 мяча в 43 матчах за "Боруссию".

Напомним, стало известно, когда Торрейра перейдет в "Арсенал". | soccernews.ru