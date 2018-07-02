Официально: "Арсенал" подписал Папастатопулоса

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Официально: "Арсенал" подписал ПапастатопулосаЛондонский "Арсенал" подписал защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса, информирует официальный сайт "канониров".

30-летний бек подписал со своим новым клубом долгосрочный контракт. Сумма трансфера грека пока не разглашается. В новой команде футболист будет выступать под номером "5".

В прошлом сезоне Папастатопулос забил 3 мяча в 43 матчах за "Боруссию".

Напомним, стало известно, когда Торрейра перейдет в "Арсенал". | soccernews.ru

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