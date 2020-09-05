Официально: "Арсенал" повторно арендовал Себальоса

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Официально: "Арсенал" повторно арендовал Себальоса

Лондонский "Арсенал" объявил о переходе полузащитника "Реала" Дани Себальоса.

Испанский хавбек присоединился к "канонирам" на правах аренды до июня 2021 года.

Прошлый сезон Себальос также провёл в "Арсенале", сыграл 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость игрока - 32 миллиона евро. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2023 года.

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