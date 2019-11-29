Официально: "Арсенал" уволил Унаи Эмери

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Официально: "Арсенал" уволил Унаи Эмери

"Арсенал" уволил главного тренера Унаи Эмери. Об этом сообщается на официальном сайте "канониров".

Вместе с тренером команду покинул весь штаб 48-летнего специалиста. Временно исполняющим обязанности назначен Фредрик Юнгберг.

Напомним, вчера, 28 ноября, "Арсенал" проиграл дома "Айнтрахту" (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее стало известно, что "Арсенал" выдал худшую серию с 1992 года. Команда не может выиграть 7-й матч подряд.

Эмери возглавил клуб летом 2018 года после отставки Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.

После 13 туров АПЛ "Арсенал" располагается на восьмой строчке в таблице.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Арсенал - дно, Унаи Эмери - физрук, болей за Барсу мой друг!

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