Официально: "Арсенал" выкупил Эдегора у "Реала"

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Официально: "Арсенал" выкупил Эдегора у "Реала"

Фото сайт "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.

"Канониры" выкупили игрока у мадридского клуба за 35 миллионов евро. Контракт с норвежцем будет рассчитан на четыре года.

Новичок "Арсенала", который уже выступал за команду на правах аренды во второй половине прошлого сезона, выбрал себе 8-й игровой номер.

Эдегор защищал цвета "Реала" с 2015 года, провёл 11 матчей, результативными действиями не отличался. Сдавался в аренду "Херенвену", "Витессу" и "Реал Сосьедаду".

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