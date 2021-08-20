Официально: "Арсенал" выкупил Эдегора у "Реала"
Фото сайт "Арсенала"
Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.
"Канониры" выкупили игрока у мадридского клуба за 35 миллионов евро. Контракт с норвежцем будет рассчитан на четыре года.
Новичок "Арсенала", который уже выступал за команду на правах аренды во второй половине прошлого сезона, выбрал себе 8-й игровой номер.
Эдегор защищал цвета "Реала" с 2015 года, провёл 11 матчей, результативными действиями не отличался. Сдавался в аренду "Херенвену", "Витессу" и "Реал Сосьедаду".
Не пропустите: "Арсенал" договорился о трансфере Рэмсдейла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Сборная России поздравила Жиркова с днём рождения
-
"Арсенал" определился с будущим Торрейры
-
Бека Бека перейдёт в "Локомотив": условия сделки
-
"Аякс" представил новую форму. Она посвящена Бобу Марли
-
Газзаев не согласен с выбором главного тренера для сборной России
-
Матч Казахстан - Украина могут перенести в другую страну: названа причина
-
Депай: "Я даже не успел познакомиться с Месси"
-
Официально: "Арсенал" выкупил Эдегора у "Реала"
-
Бохинен высказался о неучастии ЦСКА в еврокубках
-
Президент "Фиорентины": "Ювентус" украл у нас Кьезу"
-
Россия занимает 40-е место в рейтинге УЕФА за сезон 2021/22
-
Клаудиньо назвал позиции, на которых может играть в "Зените"
-
Моуринью прокомментировал дебютную победу во главе "Ромы"
-
Лунева вызвали в сборную России
-
Жирков может вернуться в ЦСКА
-
Шотландия ещё сильнее оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Главные новости дня: 19 августа
-
Шомуродов высказался о своем дебюте за "Рому"
-
Газизов назвал главные цели "Уфы"
-
"Челси" продлит контракт с Бакайоко и отдаст его в аренду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18