Официально: "Арсенал" взял в аренду голкипера сборной Австралии

Теги арсенал лондонбрайтон & хоув альбионмэтью райантрансферы

Официально: "Арсенал" взял в аренду голкипера сборной Австралии

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Брайтона" Мэтью Райана.

"Канониры" арендовали игрока сборной Австралии до завершения нынешнего сезона.

Новичок "Арсенала", чья рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро, взял себе 33-й игровой номер.

28-летний Райан выступает за "Брайтон" с 2017 года, сыграл 123 матча и пропустил 185 голов.

Не пропустите: Хавбек "Реала" Эдегор выбрал клуб для аренды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" обвинили в организации договорного матча в 1998 году

"Спартак" обвинили в организации договорного матча в 1998 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов