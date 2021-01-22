Официально: "Арсенал" взял в аренду голкипера сборной Австралии

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Брайтона" Мэтью Райана.

"Канониры" арендовали игрока сборной Австралии до завершения нынешнего сезона.

Новичок "Арсенала", чья рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро, взял себе 33-й игровой номер.

28-летний Райан выступает за "Брайтон" с 2017 года, сыграл 123 матча и пропустил 185 голов.

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