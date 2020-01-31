Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"

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Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.

"Канониры" арендовали 28-летнего португальца до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки не разглашаются.

Соареш выступал за "Саутгемптон" с 2015 года, сыграл 138 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов. Сдавался в аренду "Интеру".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро, а его контракт со "святыми" истекает летом.

Не пропустите: "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон" поборются за полузащитника "Саутгемптона". | http://soccernews.ru
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