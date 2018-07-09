Официально: Артур стал игроком "Барселоны"

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Официально: Артур стал игроком "Барселоны"

Хавбек "Гремио" Артур Рамос стал игроком "Барселоны".

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок заключил с клубом шестилетнее соглашение, по которому его клаусула составляет 400 миллионов евро.

Трансфер Артура обошелся "Барселоне" в 31 миллион евро плюс 9 миллионов "Гремио" получит в виде бонусов.

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