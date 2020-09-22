Официально: Артуро Видаль - игрок "Интера"

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Официально: Артуро Видаль - игрок "Интера"

Миланский "Интер" объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля.

"Нерадзурри" не раскрыли ни детали сделки, ни условия личного контракта чилийца с клубом.

По неофициальным данным, "Интер" купил хавбека за 1 миллион евро и заключил с ним контракт по схеме "2+1".

33-летний Видаль выступал за "Барсу" с лета 2018 года, сыграл 96 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.

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