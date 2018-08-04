Официально: Артуро Видаль переходит в "Барселону"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о договорённости по трансферу полузащитника "Баварии" Артуро Видаля.

Сумма сделки составила 18 миллионов евро. 31-летний чилиец в ближайшее время пройдёт медобследование, после чего заключит с каталонским клубом трёхлетний контракт.

Видаль выступал за "Баварию" с 2015 года, сыграл 124 матча и забил 22 гола.

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