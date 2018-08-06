Официально: Артуро Видаль стал игроком "Барселоны"

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Официально: Артуро Видаль стал игроком "Барселоны"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль стал игроком каталонской "Барселоны", информирует официальный твиттер "сине-гранатовых".

Со своим новым клубом 31-летний хавбек подписал контракт сроком на три года. Комментируя, это событие, чилиец заявил: "Я счастлив оказаться в лучшей команде мира. Я хочу помочь ей бороться за все трофеи, я готов положить свою жизнь ради этого. Спасибо за оказанное доверие".

Напомним,  Луис Энрике посетит дебютный матч "Барселоны" в новом сезоне. | soccernews.ru

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