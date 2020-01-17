Официально: "Аталанта" выкупила Сапату

"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о выкупе прав на нападающего Дувана Сапату.

Бергамский клуб заплатил "Сампдории" 12 миллионов евро. Ещё летом 2018 года генуэзцы получили 14 миллионов за аренду. Таким образом, общая сумма сделки составила 26 миллионов евро.

За полтора сезона 28-летний колумбиец сыграл за "Аталанту" 59 матчей, забил 35 голов и сделал 11 ассистов.

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