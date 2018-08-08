Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

"Атлетик" из Бильбао на своем официальном сайте объявил об уходе своего голкипера Кепы Аррисабалаги.

" В среду, 8-го августа 2018-го года, в 12 часов 2 минуты Профессиональная футбольная лига уведомила наш клуб, что Кепа Аррисабалага выполнил все требования по одностороннему расторжению трудового договора, который связывал его с "Атлетиком ", - сказано в заявлении клуба.

Таким образом, 23-летний вратарь выплатил своему клубу 80 миллионов евро, которые были прописаны в качестве суммы отступных в его контракте. В ближайшее время он станет игроком лондонского "Челси".

Напомним, "Челси" и "Ливерпуль" ведут борьбу за общую трансферную цель стоимостью 50 миллионов евро. | soccernews.ru