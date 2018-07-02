Официально: "Атлетик" подписал защитника ПСЖ

Теги псжатлетик бильбаоюри берчиче

Официально: "Атлетик" подписал защитника ПСЖ"Атлетик" подписал защитника ПСЖ Юри Берчиче, информирует официальный сайт баскского клуба.

"Атлетик" и ПСЖ достигли соглашения о переходе Юри Берчиче в стан нашей команды. Юри подписал контракт сроком до 30-го июня 2022-го года, сумма отступных за него будет составлять 100 миллионов евро", - сказано в заявлении "красно-белых".

Напомним, ПСЖ готов заплатить 100 миллионов евро за двух игроков "Атлетико". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов