Официально: "Атлетик" подписал защитника ПСЖ

"Атлетик" подписал защитника ПСЖ Юри Берчиче, информирует официальный сайт баскского клуба.

"Атлетик " и ПСЖ достигли соглашения о переходе Юри Берчиче в стан нашей команды. Юри подписал контракт сроком до 30-го июня 2022-го года, сумма отступных за него будет составлять 100 миллионов евро ", - сказано в заявлении "красно-белых".

Напомним, ПСЖ готов заплатить 100 миллионов евро за двух игроков "Атлетико". | soccernews.ru