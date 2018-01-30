Официально: "Атлетик" за 32 миллиона евро купил замену Ляпорту

"Атлетик" из Бильбао уже подписал замену своему защитнику Эмерику Ляпорту, ушедшему в английский "Манчестер Сити".

Как информирует официальный сайт басков, игроком клуба стал бек "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинес. Трансфер 26-летнего бека обошелся "красно-белым" в 32 миллиона евро. Игрок подписал контракт с "Атлетиком" сроком до лета 2023-го года. Сумма отступных за Мартинеса отныне равняется 80-ти миллионам евро.

Напомним, Ляпорт попрощался с "Атлетиком". | soccernews.ru