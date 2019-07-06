Официально: "Атлетико" через год выкупит Морату
"Челси" на своём официальном сайте объявил о договорённости с "Атлетико" по трансферу нападающего Альваро Мораты.
Клубы согласовали сделку, по условиям которой "матрасники" следующим летом выкупят 26-летнего футболиста. Ранее СМИ писали, что сумма выкупа - 55 миллионов евро.
"Атлетико" арендовал Морату в январе этого года сроком на 18 месяцев, в его активе 17 матчей, 6 голов и 1 ассист.
За "Челси" испанский форвард выступал с лета 2017 года. "Синие" заплатили за него "Реалу" 66 миллионов евро. В составе лондонской команды игрок провёл 72 игры, забил 24 мяча и сделал 6 результативных передач.
Не пропустите: Диего Коста устроил рыбалку в раздевалке "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гендиректор "Интера" озвучил позицию клуба по будущему Икарди и Наингголана
-
"Рубин" готовит предложение по защитнику "Гетеборга"
-
"Милан" купил у "Реала" Тео Эрнандеса
-
Переход, которого многие не заметили! Чего ждать от Паулу Фонсеки в "Роме"?
-
СМИ узнали, когда "Барселона" объявит о приобретении Гризманна
-
"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Боккетти
-
"Динамо" может усилиться форвардом сборной Кот-д’Ивуара
-
"Реал" переманил тренера из сборной Франции
-
Боккетти попрощался с болельщиками "Спартака" трогательным заявлением
-
Официально: "Атлетико" через год выкупит Морату
-
"Барселона" поспорит с ПСЖ за 16-летнего англичанина
-
"Зенит" и "Селтик" могут обменяться игроками
-
Официально: Боккетти покинул "Спартак"
-
"Зенит" и "Локомотив" выбрали игровую форму на матч за Суперкубок России
-
"Наполи" нацелился на нападающего сборной Испании
-
"Зенит" интересуется 18-летним защитником "Рубина"
-
"Барселона" отклонила три предложения по Семеду
-
СМИ: Сутормин перейдёт в "Зенит". Сделку лично курирует глава "Газпрома" Миллер
-
Де Росси готов завершить карьеру
-
Хадсон-Одои обсудил с Лэмпардом своё будущее в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16