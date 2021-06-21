Официально: Аяз Гулиев - футболист "Арсенала"

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Официально: Аяз Гулиев - футболист "Арсенала"Фото: инстаграм "Арсенала"/автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт тульского "Арсенала", экс-футболист московского "Спартака" Аяз Гулиев продолжит карьеру в тульском клубе.

Отмечается, что "Арсенал" подписал с полузащитником контракт сроком на два года.

Напомним, что Гулиев не принимал участия в официальных играх с ноября 2019 года. В мае 2020-го года 24-летний игрок был переведен в "Спартак-2". Причиной называется конфликт с сербским тренером Владом Чепзановичем, проводившим занятия вместо Доменико Тедеско.

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