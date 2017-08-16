Официально: Бакка стал игроком "Вильярреала"

Форвард итальянского "Милана" Карлос Бакка продолжит карьеру в испанском "Вильярреале", информирует официальный сайт "желтой субмарины".

30-летний нападающий будет выступать за команду Франа Эскрибы на правах аренды до лета следующего года. По истечению соглашения "Вильярреал" будет иметь право первоочередного выкупа контракта футболиста. Аренда Бакки обошлась испанскому клубу в 2,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что медосмотр в "Вильярреале" Бакка пройдет в четверг. | soccernews.ru