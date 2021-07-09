Официально: Бальбуэна - новый игрок "Динамо"

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Официально: Бальбуэна - новый игрок "Динамо"

Фото сайт "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о переходе центрального защитника Фабиана Бальбуэна.

29-летний футболист успешно прошёл медобследование и заключил с российским клубом контракт на четыре года.

Игрок сборной Парагвая достался "бело-голубым" бесплатно. В июне он покинул "Вест Хэм" на правах свободного агента.

Рыночная стоимость Бальбуэна оценивается в 5 миллионов евро. На него также претендовал "Бетис".

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