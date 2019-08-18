Официально: Балотелли перешел в "Брешию"
"Брешиа" объявила о переходе 29-летнего игрока Марио Балотелли.
По данным источника, футболист подписал многолетний контракт с итальянским клубом.
Ранее сообщалось, что Балотелли будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Если клуб избежит вылета из Серии А, контракт игрока будет автоматически продлен.
Ранее футболист выступал в "Марселе". Летом у него закончился контракт с французским клубом.
А еще: "Марсель" нацелился на защитника "Барселоны"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|90
|2
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|38
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|Интер Милан
|38
|69
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|Милан
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|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
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|38
|44
|11
|Сассуоло
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|38
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|13
|СПАЛ
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|14
|Парма
|38
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|15
|Кальяри
|38
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|Фиорентина
|38
|41
|17
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|Эмполи
|38
|38
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|Фрозиноне
|38
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|20
|Кьево
|38
|17