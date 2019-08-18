Официально: Балотелли перешел в "Брешию"

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Официально: Балотелли перешел в "Брешию"

"Брешиа" объявила о переходе 29-летнего игрока Марио Балотелли.

По данным источника, футболист подписал многолетний контракт с итальянским клубом.

Ранее сообщалось, что Балотелли будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Если клуб избежит вылета из Серии А, контракт игрока будет автоматически продлен.

Ранее футболист выступал в "Марселе". Летом у него закончился контракт с французским клубом.

А еще: "Марсель" нацелился на защитника "Барселоны"| http://soccernews.ru
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