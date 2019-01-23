Официально: Балотелли перешел в "Марсель"
Итальянский нападающий "Ниццы" Марио Балотелли перешел в "Марсель", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с марсельским клубом долгосрочный контракт.
28-летний Балотелли выступал за "Ниццу" с 2016 года, провел за клуб 76 матчей, забил 43 мяча и отдал четыре голевых паса. Ранее играл за "Лумеццане", "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль". За сборную Италии сыграл 36 матчей и забил 14 голов. Трехкратный чемпион Италии, чемпион Англии, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Чемпионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.
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