Официально: "Балтика" подписала контракт со Станиславом Черчесовым

Калининградская "Балтика" подписала контракт с голкипером новороссийского "Черноморца" Станиславом Черчесовым.

Как информирует официальная страница "балтийцев" во ВКонтакте, контракт с 23-летним вратарем подписан сроком на 2 года.

Отметим, что новоиспеченный голкипер "Балтики" является сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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