Официально: Банега вернулся в "Севилью"

Полузащитник миланского "Интера" Эвер Банега продолжит карьеру в "Севилье", информирует официальный сайт "красно-белых".

Сегодня 29-летний хавбек успешно прошел медобследование и подписал с испанским клубом контракт сроком на три года. Сумма трансфера составила 9 млн евро.

Отметим, что Банега выступал за "Севилью" в период с 2014 по 2016 годы. За это время он забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 94 матчах за клуб.

Напомним, "Вест Бромвич" хочет купить хавбека "Севильи".