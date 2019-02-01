Официально: Барриос перешел в "Зенит"
Хавбек "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос стал игроком "Зенита".
Как сообщает официальный сайт клуба, с 25-летним колумбийцем было подписано соглашение до 2023 года. Стоимость сделки составила около 15 миллионов евро.
Отметим, что Барриос был подписан в качестве замены ушедшему в ПСЖ Леандру Паредесу.
В текущем сезоне Барриос провел 20 матчей, однако результативными действиями не отличился.
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|Команда
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|17
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|ЦСКА Москва
|17
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|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10