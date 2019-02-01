Официально: Барриос перешел в "Зенит"

Хавбек "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос стал игроком "Зенита".

Как сообщает официальный сайт клуба, с 25-летним колумбийцем было подписано соглашение до 2023 года. Стоимость сделки составила около 15 миллионов евро.

Отметим, что Барриос был подписан в качестве замены ушедшему в ПСЖ Леандру Паредесу.

В текущем сезоне Барриос провел 20 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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