Официально: Барриос перешел в "Зенит"

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Официально: Барриос перешел в "Зенит"

Хавбек "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос стал игроком "Зенита".

Как сообщает официальный сайт клуба, с 25-летним колумбийцем было подписано соглашение до 2023 года. Стоимость сделки составила около 15 миллионов евро.

Отметим, что Барриос был подписан в качестве замены ушедшему в ПСЖ Леандру Паредесу.

В текущем сезоне Барриос провел 20 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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