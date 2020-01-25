Официально: "Барселона" и "Ювентус" обменялись игроками

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Официально: "Барселона" и "Ювентус" обменялись игроками

"Барселона" и "Ювентус" официально подтвердили, что клубы совершили обмен футболистами.

К "сине-гранатовым" присоединился атакующий полузащитник Матеус Перейра, а к "старой синьоре" - нападающий Алехандро Мендес.

В рамках сделки итальянская сторона доплатила 200 тысяч евро.

И венесуэлец, и бразилец выступали за свои клубы с 2017 года.

21-летний Перейра провёл за основу "Ювентуса" 3 матча. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

19-летний Маркес за первую команду "Барсы" так и не дебютировал. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

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