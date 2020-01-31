Официально: "Барселона" купила "нового Криштиану Роналду"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о приобретении вингера "Браги" Франсишку Тринкау.

Сумма сделки составила 31 миллион евро. "Сине-гранатовые" прописали в контракте новичка отступные в размере 500 миллионов евро.

20-летний португалец заключил с каталонским клубом соглашение до лета 2025 года. Игрок остаток сезона проведёт в "Браге", а к "блаугране" присоединится 1 июля.

На взрослом уровне Тринкау, которого называют "новым Криштиану Роналду", провёл 30 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Он способен сыграть на любой позиции в линии атаки, сейчас его преимущественно используют на правом фланге.

Не пропустите: "Барселона" согласовала покупку бразильского таланта. | http://soccernews.ru