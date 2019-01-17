Официально: "Барселона" нарушила правила Кубка Испании

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Официально: "Барселона" нарушила правила Кубка Испании

Федерация футбола Испании подтвердила информацию о том, что "Барселона" нарушила регламент в Кубке Испании, сообщает Marca.

Установлено, что "Барселона" действительно не имела права использовать защитника Хуана Брандариза в первом матче 1/8 финала турнира с "Леванте" (1:2), так как он был дисквалифицирован за перебор желтых карточек во второй команде каталонского клуба.

"Барселона" не признает нарушения, считая, что у нее было право использовать игрока в соответствии с регламентом. Также клуб не получил обвинение в этом действии в течение положенных 48 часов после матча.

Не исключено, что "Барселона" будет исключена из Кубка Испании.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Реал в 2015-ом году исключали из 1/16 Кубка Испании после такого же нарушения, выпустив в первом матче на поле Дениса Черышева, который не отбыл дисквалификацию в составе Вильереала.

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