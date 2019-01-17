Официально: "Барселона" нарушила правила Кубка Испании
Федерация футбола Испании подтвердила информацию о том, что "Барселона" нарушила регламент в Кубке Испании, сообщает Marca.
Установлено, что "Барселона" действительно не имела права использовать защитника Хуана Брандариза в первом матче 1/8 финала турнира с "Леванте" (1:2), так как он был дисквалифицирован за перебор желтых карточек во второй команде каталонского клуба.
"Барселона" не признает нарушения, считая, что у нее было право использовать игрока в соответствии с регламентом. Также клуб не получил обвинение в этом действии в течение положенных 48 часов после матча.
Не исключено, что "Барселона" будет исключена из Кубка Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11