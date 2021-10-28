Официально: "Барселона" назначила нового тренера

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Официально: "Барселона" назначила нового тренераФото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" на своем официальном сайте объявила о назначении главного тренера "Барселоны Б" Сержи Бархуана на пост временного главного тренера первой команды сине-гранатовых.

"Блауграна" сообщает, что Сержи временно возьмет на себя руководство основной командой, пока клуб не найдет нового тренера после увольнения Рональда Кумана.

Президент клуба Жоан Лапорта представит Бархуана основному составу сегодня днем, перед тренировкой.

Сержи Бархуан завтра будет на пресс-конференции перед матчем "Барселона" - "Алавес" и встретится с президентом Жоаном Лапортой.

По сообщениями множества испанских СМИ, новым постоянным тренером "Барселоны" станет Хави.

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