Официально: "Барселона" объявила о покупке игрока "Аякса" де Йонга

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг в скором времени перейдет в "Барселону". Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Официально 21-летний игрок перейдет в клуб 1 июля. Стоимость трансфера футболиста - 75 миллионов евро. Кроме того, "Аякс" сможет дополнительно получить 11 млн. евро в случае успешных выступлений голландца.

Летом де Йонг подпишет контракт с каталонским клубом до конца сезона-2023/24.

В игроке были также заинтересованы ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне игрок отметился 3 голами в 15 матчах.

Де Йонг перешел в "Аякс" из "Виллем II" в 2015 году.

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