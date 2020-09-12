Официально: "Барселона" оставила Месси капитаном команды

В "Барселоне" решили не менять капитана и вице-капитанов команды в преддверии сезона 2020/21.

Капитанскую повязку продолжит носить нападающий Лионель Месси, несмотря на своё желание уйти из команды.

Заместителями аргентинца остались другие воспитанники "сине-гранатовых" Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.

Стоит отметить, что для Месси следующий сезон станет 17-м за первую команду "Барсы" и третьим - в роли капитана.

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