Официально: "Барселона" подаёт в суд на Неймара

Теги псжбарселонанеймар

Официально: "Барселона" подаёт в суд на Неймара

"Барселона" подаёт в суд на бразильского форварда Неймара, сообщает официальный твиттер "сине-гранатовых". 

Напомним, что 25-летний бразилец перешёл этим летом из каталонского клуба в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Теперь же "Барселона" намерена отсудить у футболиста 8,5 миллионов евро за нарушение условий контракта. Именно эту сумму Неймар получил от клуба в качестве бонуса за лояльность в 2016 году. 

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комментарии
LIL PUMP

Барса,фууууу

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777

Позорище

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Flamenco

похоже Коня ограбили

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Конь

Мэссюки вдобавок ко всему ещё и стукачи.

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