Официально: "Барселона" подала апелляцию на дисквалификацию Роберто

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Официально: "Барселона" подала апелляцию на дисквалификацию Роберто

"Барселона" подала апелляцию на дисквалификацию защитника Серхи Роберто, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что фулбек "сине-гранатовых" получил бан на четыре матча за отмашку от защитника "Реала" Марсело.

Однако руководство каталонцев несогласно с таким наказанием, поэтому решило его оспорить.

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комментарии
РМ

Роберто кулаком заехал в Марсело, будь это игрок Реала тут бы такая вонь стояла бы..

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