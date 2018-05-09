Официально: "Барселона" подала апелляцию на дисквалификацию Роберто

"Барселона" подала апелляцию на дисквалификацию защитника Серхи Роберто, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что фулбек "сине-гранатовых" получил бан на четыре матча за отмашку от защитника "Реала" Марсело.

Однако руководство каталонцев несогласно с таким наказанием, поэтому решило его оспорить.

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