Официально: "Барселона" подписала Артура

Каталонская "Барселона" таки закрыла трансфер полузащитника бразильского "Гремио" Артура, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

"Барселона" и бразильский клуб "Гремио" из Порту-Алегри достигли соглашения о покупке игрока Артура Энрике Рамоса де Оливейра Мело. "Барселона" может воспользоваться правом выкупа игрока в июле 2018-го года. В случае, если клуб использует этот опцион, цена трансфера составит 30 миллионов евро плюс 9 миллионов евро в виде всевозможных бонусов", - сказано в заявлении каталонского гранда.

Отметим, что соглашение предполагает присоединение Артура к "Барселоне" в январе 2019-го года.

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