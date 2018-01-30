Официально: "Барселона" подписала хавбека "Арсенала"

Каталонская "Барселона" подписала полузащитника лондонского "Арсенала" Маркуса МакГуана, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

Контракт с 18-летним хавбеком был подписан сроком на три года с возможностью его продления еще на 24 месяца. Сумма отступных за перспективного игрока будет равняться 25-ти миллионам евро.

В текущем сезоне МакГуан сыграл в 2 матчах Лиги Европы за "Арсенал", проведя на поле в общей сложности 12 минут.

Напомним, Пике прокомментировал продление контракта с "Барселоной". | soccernews.ru