Официально: "Барселона" подписала очередного новичка

Каталонская "Барселона" подписала форварда "Вальядолида" Хосе Арнаиза, информирует sport.es.

По сведениям издания, за 22-летнего нападающего "сине-гранатовые" заплатили 3,4 миллиона евро. Сумма трансфера может быть увеличена до 4-х миллионов, если игроку удастся закрепиться в первой команде. Контракт футболиста и клуба рассчитан до лета 2020-го года с возможностью его продления еще на два сезона.

Напомним, Неймар советовал Коутиньо не переходить в "Барселону". | soccernews.ru