Официально: "Барселона" подписала очередного новичка

Теги барселонареал вальядолид

Официально: "Барселона" подписала очередного новичкаКаталонская "Барселона" подписала форварда "Вальядолида" Хосе Арнаиза, информирует sport.es.

По сведениям издания, за 22-летнего нападающего "сине-гранатовые" заплатили 3,4 миллиона евро. Сумма трансфера может быть увеличена до 4-х миллионов, если игроку удастся закрепиться в первой команде. Контракт футболиста и клуба рассчитан до лета 2020-го года с возможностью его продления еще на два сезона.

Напомним, Неймар советовал Коутиньо не переходить в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
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Зачем он нужен у Барсы проблемы в нападении ? В Вальядолиде он бы играл в основе, а здесь не потянет и отдадут в аренду или скамейку протирать будет.

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"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

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