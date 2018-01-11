Официально: "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно

Теги барселонапалмейрасйерри мина

Официально: "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окноКаталонская "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно, информирует официальный сайт клуба.

"Барселона" и "Палмейрас" достигли соглашения о переходе Йерри Мины на оставшуюся часть сезона плюс еще пять лет - до 30-го июня 2023-го года. Стоимость трансфера составила 11,8 миллиона евро, а сумма отступных за игрока составлит 100 миллионов евро", - сказано в сообщении "сине-гранатовых".

Напомним, Месси назвал самую проблемную позицию "Барселоны". | soccernews.ru

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