Официально: "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно
Каталонская "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно, информирует официальный сайт клуба.
"Барселона" и "Палмейрас" достигли соглашения о переходе Йерри Мины на оставшуюся часть сезона плюс еще пять лет - до 30-го июня 2023-го года. Стоимость трансфера составила 11,8 миллиона евро, а сумма отступных за игрока составлит 100 миллионов евро", - сказано в сообщении "сине-гранатовых".
Напомним, Месси назвал самую проблемную позицию "Барселоны". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11