Официально: "Барселона" подтвердила получение оплаты за Неймара

"Барселона" получила 222 миллиона евро от представителей бразильского нападающего Неймара, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, футболист получил полное право на одностороннее расторжение контракта с каталонцами.

Юридически форвард сам выкупил свой контракт, поэтому у ПСЖ не должно возникнуть проблем с финансовым fair-play.

"Барселона" в ближайшее время даст УЕФА отчет об этом трансфере, чтобы организация могла оценить законность сделки.

Напомним, что 25-летний Неймар переходит в ПСЖ.

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