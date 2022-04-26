Официально: "Барселона" продлила контракт с Араухо

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Официально: "Барселона" продлила контракт с Араухо

Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен

Центральный защитник сборной Уругвая и "Барселоны" Рональд Араухо продлил соглашение с каталонским клубом, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Отмечается, что новый контракт рассчитан до лета 2026 года вместо 2023-го, как было ранее, а сумма отступных была значительно повышена и теперь равняется одному миллиарду евро.

Напомним, что такая же клаусула указана в контрактах Ансу Фати и Педри Гонсалеса.

Также сообщается, что официальная церемония подписания нового контракта пройдет на "Камп Ноу", в пятницу, 29 апреля.

В нынешнем сезоне уругваец сыграл в 39 матчах "Барсы" во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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