Официально: "Барселона" продлила контракт с Умтити

Каталонская "Барселона" продлила контракт со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити, информирует официальный твиттер "сне-гранатовых".

Новое соглашение 24-летнего бека с его клубом рассчитано до лета 2023-го года.

В "Барселону" Умтити перешел в 2016-м году из "Лиона". С того времени он забил 2 мяча в 83 матчах за свой клуб.

Напомним, Ракитич высоко отозвался об игре Месси. | soccernews.ru