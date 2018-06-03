Официально: "Барселона" продлила контракт с Умтити

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Официально: "Барселона" продлила контракт с УмтитиКаталонская "Барселона" продлила контракт со своим ведущим защитником Самюэлем Умтити, информирует официальный твиттер "сне-гранатовых".

Новое соглашение 24-летнего бека с его клубом рассчитано до лета 2023-го года.

В "Барселону" Умтити перешел в 2016-м году из "Лиона". С того времени он забил 2 мяча в 83 матчах за свой клуб.

Напомним, Ракитич высоко отозвался об игре Месси. | soccernews.ru

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