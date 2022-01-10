Официально: "Барселона" продлила контракт с Умтити

Теги барселонасамюэль умтитиферран торрес

Официально: "Барселона" продлила контракт с УмтитиФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" официально объявила о продлении контракта с французским защитником команды Самэюлем Умтити до 30 июня 2026 года.

Как отмечает пресс-служба каталонского клуба, защитник снижает часть зарплаты, которую он собирался получать до 2023 года.

Таким образом, тот оклад, который он должен получить за следующие полтора сезона, он получит лишь в течении 5 лет.

Благодаря этому сине-гранатовые сумели зарегистрировать нападающего Феррана Торреса.

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